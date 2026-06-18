0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
Ürün Kodu : DL04063
%0
74.976 TL
74.976 TL
PEŞİN FİYATINA 24.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe T10420
Rose Altın, 14 Ayar, 5,16 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Siyah taşın güçlü ve karizmatik görünümü, tektaş formunun zamansız estetiğiyle birleşiyor. Işığı farklı açılarda yansıtan yüzeyi, küpeye dikkat çekici bir derinlik kazandırıyor. Sade çizgiler içinde güçlü bir ifade sunan modern bir aksesuar.
0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 24.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.976 TL
74.976 TL
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