0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe
Ürün Kodu : DE28150
Seçiniz
%0
43.968 TL
43.968 TL
PEŞİN FİYATINA 14.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe T10194
Rose Altın, 14 Ayar, 2.53 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Uzun ve zarif siluetiyle dikkat çeken bu tasarım, yüz hatlarına estetik bir denge kazandırıyor. Pırlanta detaylarının yarattığı ışık oyunu, küpeye hareket ve derinlik katıyor. Modern ve şık görünümü sayesinde özel anların vazgeçilmez tamamlayıcısı oluyor. Zarafet yukarıdan aşağıya süzülen bir ışık gibi hissedilir.
0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2,53 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, kelebek (butterfly) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu yaygın kullanılan kapama mekanizması, küpenin kulağa pratik ve konforlu bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Doğru kullanımda küpenin güvenli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.16 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS- SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar rose altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.968 TL
43.968 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DN65108
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye
%0
32.472 TL
32.472 TL
Ürün Kodu : DR186374
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük
%0
16.176 TL
16.176 TL
Ürün Kodu : DB16149
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
%0
27.936 TL
27.936 TL