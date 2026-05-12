0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe T10194 Rose Altın, 14 Ayar, 2.53 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.16 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Uzun ve zarif siluetiyle dikkat çeken bu tasarım, yüz hatlarına estetik bir denge kazandırıyor. Pırlanta detaylarının yarattığı ışık oyunu, küpeye hareket ve derinlik katıyor. Modern ve şık görünümü sayesinde özel anların vazgeçilmez tamamlayıcısı oluyor. Zarafet yukarıdan aşağıya süzülen bir ışık gibi hissedilir.