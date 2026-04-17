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PIRLANTA BİLEKLİK

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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Aynı Gün Kargo
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
39.490 TL
39.490 TL
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13.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16692
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Aynı Gün Kargo
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
69.490 TL
69.490 TL
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23.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13775
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
113.354 TL
113.354 TL
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37.785 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17755
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
21.307 TL
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7.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13719
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
37.152 TL
37.152 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18010
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
151.184 TL
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50.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18042
2.23 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Yeni
2.23 Karat Pırlanta Trend Bileklik
170.195 TL
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56.732 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17912
4.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
4.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
183.802 TL
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61.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18019
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik
842.736 TL
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280.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17928
2.24 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.24 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
107.856 TL
107.856 TL
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35.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18026
3.05 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Yeni
3.05 Karat Pırlanta Baget Bileklik
299.446 TL
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99.815 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09564
8.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Yeni
8.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
986.805 TL
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328.935 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17681
0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
27.062 TL
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9.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17928-s
2.24 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.24 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
107.856 TL
107.856 TL
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35.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17195
1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
111.048 TL
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37.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17914
10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik
287.237 TL
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95.746 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18005
6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik
595.920 TL
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198.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10352
5.28 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
5.28 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
254.040 TL
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84.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB02310
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik
%0
95.016 TL
95.016 TL
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31.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
20.640 TL
20.640 TL
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6.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15040
0.33 Karat Pırlanta Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Bileklik
%0
36.835 TL
36.835 TL
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12.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11306
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik
%0
61.560 TL
61.560 TL
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20.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11767
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik
%0
61.656 TL
61.656 TL
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20.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12614
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
73.296 TL
73.296 TL
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24.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03328
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
%0
35.136 TL
35.136 TL
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11.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03034
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
182.352 TL
182.352 TL
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60.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13551
1.63 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.63 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
123.096 TL
123.096 TL
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41.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14937
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
153.768 TL
153.768 TL
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51.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13122
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
119.352 TL
119.352 TL
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39.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
143.832 TL
143.832 TL
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47.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13552
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
126.408 TL
126.408 TL
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42.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14929
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
157.248 TL
157.248 TL
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52.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14932
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
182.544 TL
182.544 TL
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60.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15325
0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik
%0
36.216 TL
36.216 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11638
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
128.592 TL
128.592 TL
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42.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
224.880 TL
224.880 TL
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74.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05543
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
%0
220.416 TL
220.416 TL
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73.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07180
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
109.104 TL
109.104 TL
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36.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11095
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
313.776 TL
313.776 TL
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104.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13186
2.83 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.83 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
281.064 TL
281.064 TL
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93.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13338
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
108.768 TL
108.768 TL
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36.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05550
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
%0
187.320 TL
187.320 TL
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62.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13518
1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
176.256 TL
176.256 TL
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58.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13179
2.92 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.92 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
284.712 TL
284.712 TL
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94.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12808
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
345.360 TL
345.360 TL
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115.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14238
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
266.016 TL
266.016 TL
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88.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14236
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
221.952 TL
221.952 TL
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73.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12099
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
42.336 TL
42.336 TL
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14.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06192
0.28 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
62.184 TL
62.184 TL
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20.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12175
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
49.632 TL
49.632 TL
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16.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12156
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
492.960 TL
492.960 TL
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164.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08662
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
46.800 TL
46.800 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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15.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
%0
222.936 TL
222.936 TL
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74.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09002
1.41 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.41 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
115.560 TL
115.560 TL
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38.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05549
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
%0
210.312 TL
210.312 TL
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70.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01263
0.61 Karat Pırlanta Markiz Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.61 Karat Pırlanta Markiz Kelepçe
%0
195.624 TL
195.624 TL
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65.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15348
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
64.536 TL
64.536 TL
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21.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05978
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
104.256 TL
104.256 TL
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34.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
20.064 TL
20.064 TL
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6.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02125
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe
%0
83.304 TL
83.304 TL
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27.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08686
3.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
392.112 TL
392.112 TL
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130.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08692
3.89 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.89 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
444.792 TL
444.792 TL
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148.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08967
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03908
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
57.552 TL
57.552 TL
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19.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11312
1.66 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
162.096 TL
162.096 TL
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54.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05686
0.30 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
%0
49.584 TL
49.584 TL
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16.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10871
1.13 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
118.224 TL
118.224 TL
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39.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10205
7.10 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
7.10 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
602.088 TL
602.088 TL
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200.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11288
1.61 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.61 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
129.456 TL
129.456 TL
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43.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05758
1.54 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.54 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
268.008 TL
268.008 TL
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89.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09245
0.59 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
96.624 TL
96.624 TL
Sepete Ekle
32.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07541
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik
%0
200.088 TL
200.088 TL
Sepete Ekle
66.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13230
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
192.264 TL
192.264 TL
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64.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10241
4.88 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.88 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
217.392 TL
217.392 TL
Sepete Ekle
72.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03466
0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
%0
77.832 TL
77.832 TL
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25.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10396
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
281.520 TL
281.520 TL
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93.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05342
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
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183.216 TL
183.216 TL
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61.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09945
6.18 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.18 Karat Pırlanta Safir Bileklik
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127.200 TL
127.200 TL
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42.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05781
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe
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69.408 TL
69.408 TL
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23.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10315
2.74 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.74 Karat Pırlanta Safir Bileklik
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302.208 TL
302.208 TL
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100.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13221
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
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354.072 TL
354.072 TL
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118.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08579
0.99 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.99 Karat Pırlanta Baget Bileklik
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142.512 TL
142.512 TL
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47.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05975
1.74 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.74 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
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189.432 TL
189.432 TL
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63.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00831
3.38 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
3.38 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
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83.928 TL
83.928 TL
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27.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB03861
2.06 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.06 Karat Pırlanta Safir Bileklik
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155.112 TL
155.112 TL
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51.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09495
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik
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17.472 TL
17.472 TL
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5.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05272
0.45 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
%0
55.944 TL
55.944 TL
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18.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09336
1.50 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.50 Karat Pırlanta Safir Bileklik
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110.496 TL
110.496 TL
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36.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08007
0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
116.808 TL
116.808 TL
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38.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09166
0.93 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.93 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
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122.016 TL
122.016 TL
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40.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05523
3.15 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.15 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
171.456 TL
171.456 TL
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57.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06152
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
77.232 TL
77.232 TL
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25.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05349
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
168.816 TL
168.816 TL
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56.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09409
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik
%0
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02384
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
%0
64.872 TL
64.872 TL
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21.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02976
1.16 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
1.16 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
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126.480 TL
126.480 TL
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42.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02102
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
%0
81.000 TL
81.000 TL
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27.000 TL x 3 Taksit

Pırlanta bileklik özel tasarımları, lüks görünümleriyle öne çıkan değerli takılardır. Parlaklığıyla dikkat çeken pırlanta taşları hem özel günlerde hem de günlük hayatta kadınların bileklerini süsler. Sade ve detaylı modellere kadar birçok farklı tasarım seçeneği bulunur. Bu geniş tasarım yelpazesi sayesinde her zevke, stile uygun bir pırlanta bileklik bulmak mümkündür. İnce işçilikle hazırlanan pırlanta bileklikler, uzun yıllar boyunca kullanılabilecek zamansız şıklık sunar. Lizay Pırlanta'nın geniş ürün yelpazesi farklı kişisel stillere uygun birçok takı seçeneği sunar. Hem kendinize özel bir hediye almak hem de sevdiklerinizi mutlu etmek için pırlanta bileklikleri tercih edebilirsiniz. Pırlanta bileklikler özel günlerde, günlük hayatta şıklığınıza zarif dokunuş katmak için idealdir.

Pırlanta Bileklik Modelleri

Şıklığı ve değerliliği bir arada sunan pırlanta bileklikler, birçok kadın için vazgeçilmez aksesuarlardandır. Farklı tasarımlardaki geniş pırlanta bileklik koleksiyonuyla Lizay Pırlanta, bu alanda öne çıkan bir markadır. Lizay Pırlanta'nın koleksiyonunda yer alan bazı pırlanta bileklik modelleri şöyledir:

  • Klasik Pırlanta Bileklik: Uzun yıllardır popüler olan ve her zaman şık görünen takılardandır. Lizay Pırlanta'nın klasik pırlanta bileklikleri; sade, zarif tasarımlarıyla dikkat çeker. Genellikle ince zincir üzerinde yer alan pırlantalarla hazırlanan bu modeller hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanılır. Özellikle sadelikten hoşlananlar için ideal seçenektir.

  • Baget Pırlanta Bileklik: Pırlanta baget bileklik klasik tasarımlardan farklı olarak modern görünüm sunar. Dikdörtgen şeklindeki pırlantalar, bu bilekliklere özgün stil kazandırır. Lizay Pırlanta'nın baget kesim bileklikleri, modern tasarımlarıyla güncel trendleri takip edenlere hitap eder. Hem günlük hayatta şıklığı tamamlamak isteyenler hem de özel günlerde farklı tarz arayanlar için uygun seçenektir.

  • Su Yolu Pırlanta Bileklik: Su yolu bileklikler, yan yana dizilmiş pırlantaların oluşturduğu, suyun akışını andıran tasarıma sahiptir. İnce, zarif yapısıyla dikkat çeken bu bileklikler hem klasik hem de modern tarzlara uyum sağlar. Özellikle özel günlerde tercih edilen su yolu bileklikleri şıklığı tamamlamak için idealdir. Pırlantaların oluşturduğu ışıltı, bu bilekliğe zarif görünüm sağlar.

  • Tektaş Pırlanta Bileklik: Tektaş pırlanta bileklikler, ortasındaki büyük pırlanta sayesinde hem zarif hem de dikkat çekici görünüme sahiptir. Lizay Pırlanta'nın tektaş pırlanta bileklik koleksiyonunda yer alan modeller büyük ve kaliteli pırlantalarla süslenerek özel günlerinizde şıklığı tamamlamanıza yardımcı olur. Nişan, düğün gibi özel anlarda veya sevdiklerinize değerli hediye vermek istediğinizde bu bileklikleri tercih edebilirsiniz.

  • Kelepçe Pırlanta Bileklik: Lizay Pırlanta'nın koleksiyonunda yer alan pırlanta tasarım kelepçe bileklikler, bileği saran zarif tasarımıyla hem günlük hayatta hem de özel günlerde şıklığı tamamlayan zarif aksesuardır. Klasik ve modern çizgilerin bir araya geldiği bu modeller, tek sıra veya çok sıra pırlanta seçenekleriyle farklı zevklere hitap eden geniş yelpazede tasarlanmıştır.

Lizay Pırlanta'da hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanılabilecek birbirinden farklı tasarımda pırlanta bileklik bulabilirsiniz. Pırlanta bileklikler şıklığına önem veren kadınların tercih ettiği özel, değerli takılar arasında yer alır. Farklı karat ve kesim seçenekleriyle pırlanta bileklikler, bütçeye ve zevklere göre özelleştirilebilir.

Pırlanta Bileklik Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pırlanta bileklikler, değerli taşlar arasında uzun zamandır özel bir yere sahiptir. Günlük hayatta, özel günlerde takılabilen pırlanta bileklikler, doğru seçildiğinde uzun süre kullanılabilir. Ancak pırlanta bileklik alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yanlış bir seçim yapmak yerine, size uygun pırlanta bilekliği bulmak için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmanız önemlidir:

  • Pırlanta bilekliklerde en çok dikkat edilen özelliklerden biri pırlantanın büyüklüğüdür. Pırlantanın büyüklüğü, karat olarak ölçülür. Genellikle büyük pırlantalar, fiyatı önemli ölçüde değiştirir. Ancak pırlantanın nasıl kesildiği de çok önemlidir. İyi kesilmiş bir pırlanta parlak görünür. Bu yüzden pırlanta bileklik alırken sadece büyüklüğüne değil, aynı zamanda nasıl kesildiğine de dikkat etmelisiniz.

  • Pırlantaların rengi, renksizden sarıya doğru değişir. Renksiz pırlantalar, ışığı daha iyi yansıttığı için genellikle en değerli olanıdır. Ancak bilekliklerde kullanılan pırlantalar için hafif sarımsı bir renk kabul edilebilir, pırlantanın değerini çok etkilemez. Pırlantanın berraklığı ise içindeki kusurların, yüzeyindeki çiziklerin azlığına göre belirlenir. Kusursuz, çizgisiz pırlantalar nadir olduğu için daha değerlidir.

  • Pırlanta bileklik seçerken kendi zevkinize uygun bir model seçmek önemlidir. Bileklik hem günlük hayatta rahatça kullanabileceğiniz hem de özel günlerde şık görünmenizi sağlayacak şekilde olmalıdır. Pırlanta bileklikler farklı tasarımlarda bulunur. Sade veya gösterişli modeller arasından seçim yapabilirsiniz. Bilekliğin yapıldığı metal ve taşların büyüklüğü gibi detaylar bilekliğin genel görünümünü etkiler.

  • Pırlanta bilekliğin boyutu, bileğinize uygun olmalıdır. Ne çok dar ne de çok bol olmalıdır. Bileklik rahatça takılıp çıkarılabilecek şekilde olmalıdır. Çok dar bir bileklik hem sizi rahatsız eder hem de bileğinize zarar verebilir. Çok bol bir bileklik ise kolayca kayıp düşebilir. Bu nedenle pırlanta bileklik almadan önce bileğinizi ölçtürmeniz, mümkünse bilekliği deneyerek doğru boyutta olduğundan emin olmanız önemlidir.

  • Pırlanta bilekliklerin fiyatları birçok farklı nedenden dolayı değişir. Bütçenize uygun bileklik seçmek için pırlantanın ağırlığı, rengi, içindeki kusurları, karatı gibi özelliklere dikkat etmelisiniz. Ayrıca bilekliğin tasarımı ve yapıldığı metal de fiyatı etkiler. Bütçenizi belirleyip size uygun, beğendiğiniz bir bileklik seçmeye özen göstermeniz faydalı olacaktır.

Pırlanta bileklik seçmek, pırlantanın farklı özelliklerine dikkat etmeyi gerektirir. Pırlantanın kalitesi, bilekliğin tasarımı, bileğinize uygunluğu, bütçeniz gibi konuları düşünerek karar vermelisiniz. Doğru seçimle uzun yıllar kullanabileceğiniz özel aksesuara sahip olursunuz. Kalite, güvenilirlik, şıklık arayışındaysanız Lizay Pırlanta'nın birbirinden özel tasarlanmış pırlanta bilekliklerini inceleyebilirsiniz.

Pırlanta Bileklik Ölçüsü Ayarlanabiliyor mu, Her Bileğe Uyar mı?
Pırlanta bilekliklerin ölçüsü modele göre değişir. Bazıları ayarlanabilirken, sabit ölçüde olanlar da vardır. Ayarlanabilir modeller, her bilek boyutuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. Genellikle bileklikler 16-19 cm arası ölçülere sahip olup, bazı markalar özel ölçü seçenekleri sunar.
Pırlanta Baget Bileklik Hangi Tarz Kıyafetlerle Kombinlenir?
Pırlanta baget bileklik, şık ve zarif kıyafetlerle uyumludur. Klasik elbiseler, abiyeler ve gece kıyafetleriyle mükemmel kombinler oluşturur. Ayrıca, ofis şıklığı için zarif gömlekler veya bluzlarla da kullanılabilir. Minimalist ve sofistike tarzları tercih edenler için idealdir.
Pırlanta Baget Bileklik Günlük Kullanım İçin Uygun Mu?
Pırlanta baget bileklikler, sade ve ince modellerde günlük kullanım için uygundur. Büyük ve gösterişli tasarımlar ise genellikle özel günlere yöneliktir. Küçük ve ince baget taşlı modeller, günlük kullanımda rahatlıkla kullanılabilir.
Pırlanta Bileklikler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Pırlanta bileklikler, zarif ve şık stili tercih edenler için uygundur. Minimalist, sofistike ve zarif takıları seven kişiler için mükemmel bir seçenek sunar. Lüks ve şıklığı önemseyen kişiler de pırlanta bileklikleri tercih edebilir. Hem günlük hem de özel günlerde rahatça kullanılabilirler.
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