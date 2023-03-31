0.25 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3374 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.93 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Oval

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve estetik tasarıma sahip pırlanta oval tektaş yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Eşsiz bir parlaklığa sahip olan bu yüzük, her anınıza şıklık ve zarafet katmak için tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.