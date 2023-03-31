0.91 Karat Pırlanta Lotus Baget Bileklik T166 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif bileklik, pırlanta baget taşlarıyla süslenmiştir. İncelikli tasarımıyla dikkat çeken bu bileklik, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her kadının gözdesi olacak.