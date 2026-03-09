2.50 Pırlanta Karat Su Yolu Bileklik T9635 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7,68 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tutkunun ve asaletin simgesi pırlanta, bu su yolu bileklikte tüm görkemiyle bileğinizi sarmalıyor. Her bir taşın titizlikle işlendiği bu tasarım, beyaz altının serin şıklığıyla çarpıcı bir harmonik contrast yaratıyor. Özel bir gecenin yıldızı olmak ve tüm bakışları üzerine çekmek isteyen kadınlar için ideal bir seçim.