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2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik

Ürün Kodu : DB10519
%0
154.990 TL
154.990 TL
PEŞİN FİYATINA 51.663 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

2.50 Pırlanta Karat Su Yolu Bileklik T9635

Beyaz Altın, 14 Ayar, 7,68 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2.50 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tutkunun ve asaletin simgesi pırlanta, bu su yolu bileklikte tüm görkemiyle bileğinizi sarmalıyor. Her bir taşın titizlikle işlendiği bu tasarım, beyaz altının serin şıklığıyla çarpıcı bir harmonik contrast yaratıyor. Özel bir gecenin yıldızı olmak ve tüm bakışları üzerine çekmek isteyen kadınlar için ideal bir seçim.
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İade Koşulları

2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik Sıkça Sorulan Sorular

1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7.68 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 2.50 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve S berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 51.663 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
154.990 TL
154.990 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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