Altın Ball Zincir Kolye T10545 14 Ayar, Altın, 14.95 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yan yana dizilen küresel formlar, tasarıma ritmik ve pürüzsüz bir estetik kazandırıyor. Işığı her açıdan yansıtan dairesel yapı zamansız bir ışıltı sunarken, iddialı duruşuyla stili bir üst seviyeye taşıyor. Zengin ve sofistike bir dokunuş.