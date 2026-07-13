Altın Ball Zincir Kolye
Ürün Kodu : N140542
%0
162.384 TL
162.384 TL
PEŞİN FİYATINA 54.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ball Zincir Kolye T10545
14 Ayar, Altın, 14.95 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yan yana dizilen küresel formlar, tasarıma ritmik ve pürüzsüz bir estetik kazandırıyor. Işığı her açıdan yansıtan dairesel yapı zamansız bir ışıltı sunarken, iddialı duruşuyla stili bir üst seviyeye taşıyor. Zengin ve sofistike bir dokunuş.
Altın Ball Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 54.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
162.384 TL
162.384 TL
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