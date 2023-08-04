1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3943 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.89 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve minimalist Pırlanta Baget Yüzük, şıklığıyla göz kamaştırır. Pırlanta taşıyla mükemmel bir uyum sağlayan bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Şıklığınızı tamamlayacak bu yüzüğü hemen keşfedin.