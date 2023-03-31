Altın Kare Küçük Baget Küpe T74 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.67 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan estetik anlayışıyla tasarlanan altın baget küpe modelleri, Lizay kalitesiyle karşınızda. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu özel tasarımlar, her tarza ve her kıyafete uyum sağlıyor. Lizay ile altın baget küpe modelleri ile tarzınızı tamamlayın.