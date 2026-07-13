Altın Hallow Zincir Kolye T10543 14 Ayar, Altın, 9.11 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Hacimli ve dolgun görünen halkalar, özel yapısı sayesinde hafif ve konforlu bir kullanım sunuyor. Gösterişli yapısı tasarıma lüks ve zengin bir hava katarken, modern hatları göz dolduruyor. Şıklığında konfor ve ihtişam arayanlara özel bir dokunuş.