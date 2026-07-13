Altın Hallow Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070592
Seçiniz
%0
95.268 TL
95.268 TL
PEŞİN FİYATINA 31.756 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Hallow Zincir Kolye T10543
14 Ayar, Altın, 9.11 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hacimli ve dolgun görünen halkalar, özel yapısı sayesinde hafif ve konforlu bir kullanım sunuyor. Gösterişli yapısı tasarıma lüks ve zengin bir hava katarken, modern hatları göz dolduruyor. Şıklığında konfor ve ihtişam arayanlara özel bir dokunuş.
Altın Hallow Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 31.756 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.268 TL
95.268 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R150840
Altın Altıgen Yüzük
%0
23.188 TL
23.188 TL
Ürün Kodu : E1117650
Altın Halka Sarkıntılı Küpe
%0
23.868 TL
23.868 TL
Ürün Kodu : B364522
Altın Hallow Bileklik
%0
44.064 TL
44.064 TL