Altın Yılan Yüzük T2845

Altın Yılan Yüzük
Ürün Kodu : R095201
%0
17.068 TL
17.068 TL
PEŞİN FİYATINA 5.689 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yılan Yüzük T2845Altın, 14 Ayar, 1.75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif Tasarım ile Altın Yılan Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren özel bir takı parçasıdır. Bu benzersiz yüzük, altın rengi ve yılan deseniyle dikkat çekici bir görünüme sahiptir. İnce detayları ve özenli işçiliği ile her tarza uyum sağlayan bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şık bir aksesuardır. Altın Yılan Yüzük, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir parçadır. Zarif Tasarım ile Altın Yılan Yüzük, tarzınızı tamamlayacak ve sizi farklı kılacak bir seçenektir.
Altın Yılan Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.75 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Yılan Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yılan Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.689 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.068 TL
17.068 TL
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