Altın Yılan Yüzük T2845 Altın, 14 Ayar, 1.75 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Tasarım ile Altın Yılan Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren özel bir takı parçasıdır. Bu benzersiz yüzük, altın rengi ve yılan deseniyle dikkat çekici bir görünüme sahiptir. İnce detayları ve özenli işçiliği ile her tarza uyum sağlayan bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şık bir aksesuardır. Altın Yılan Yüzük, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir parçadır. Zarif Tasarım ile Altın Yılan Yüzük, tarzınızı tamamlayacak ve sizi farklı kılacak bir seçenektir.