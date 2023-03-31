1.47 Karat Pırlanta Safir Küpe T2283 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.62 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.85 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif İncelik ile Pırlanta Safir Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir takı parçasıdır. Bu özel küpe, Pırlanta Safir taşıyla süslenmiştir. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu küpe, her kadının gardırobuna şıklık katacak bir seçenektir. Siz de bu zarif ve incelikli küpe ile tarzınızı tamamlayabilirsiniz.