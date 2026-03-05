0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T9584 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.77 gr



Taş: Safir

Ağırlık: 0,81 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,02 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,14 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavinin huzurunu pırlantanın tutkusuyla birleştiren bu safir kolye, asalet dolu bir hikaye anlatıyor. Damla formuyla boynunuzda zarif bir şekilde süzülen bu ürün, beyaz altının pırıltısıyla birleşerek geceye büyü katıyor. Hem klasik bir miras hem de modern bir şıklık arayanlar için benzersiz bir parça.