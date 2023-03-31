0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük T3216 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.20 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.58 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansla Minimalizm İncelikleri ile Safir Tektaş Yüzük| Lizay Lizay markasının eşsiz tasarımıyla karşınızda! Minimalist ve zarif bir görünüm sunan bu safir tektaş yüzük, elegansıyla göz kamaştırıyor. Her detayında incelik ve estetik bulunan bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor. Lizay'ın kalitesi ve şıklığı ile kendinizi özel hissetmek için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.