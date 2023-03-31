0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR16715
%0
59.568 TL
59.568 TL
PEŞİN FİYATINA 19.856 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük T3216
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.20 gr
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.58 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elegansla Minimalizm İncelikleri ile Safir Tektaş Yüzük| Lizay Lizay markasının eşsiz tasarımıyla karşınızda! Minimalist ve zarif bir görünüm sunan bu safir tektaş yüzük, elegansıyla göz kamaştırıyor. Her detayında incelik ve estetik bulunan bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor. Lizay'ın kalitesi ve şıklığı ile kendinizi özel hissetmek için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.
0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.20 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki safir taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.58 karat ağırlığında taş kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taş ise laboratuvar üretimidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.58 Karat Pırlanta Safir Tektaş Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 19.856 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.568 TL
59.568 TL
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