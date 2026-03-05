0.97 Karat Pırlanta Güneş Kolye T9575 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.92 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,47 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,5 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın merkezinden yayılan muazzam bir enerji; baget ve yuvarlak pırlantaların birleşimiyle oluşan bu güneş formu, gününüzü aydınlatıyor. Beyaz altının ihtişamıyla birleşen bu tasarım, boynunuzda adeta bir mücevher sanatı sergiliyor. Görkemli duruşuyla kendinizi her an özel ve ışıl ışıl hissetmenizi sağlayacak.