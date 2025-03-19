Altın İkili Fil Kolye T5480 Altın, 14 Ayar, 11.27 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın İkili Fil Kolye, zarif ve anlamlı tasarımıyla şans ve bereketin simgesini taşıyor. Şık ve modern yapısıyla günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu aksesuar, stilinize sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir mücevher ile ışıltınızı yansıtın!