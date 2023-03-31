0.62 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3055 Rose Altın, 14 Ayar, 3.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve basit tasarımıyla dikkat çeken Pırlanta Baget Yüzük, zarafetiyle her anınıza değer katıyor. Bu özel yüzük, pırlantanın ışıltısını baget kesimle birleştirerek benzersiz bir görünüm sunuyor. Şıklığıyla göz kamaştıran bu yüzük, her stil ve her durum için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek için şimdi bu eşsiz tasarıma sahip olun.