0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe T9592 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,02 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,46 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce ve uzun hatlarıyla dikkati çeken bu pırlanta küpe, boyun çizginizi zarifçe vurgulayarak stilinize estetik bir derinlik katıyor. Beyaz altının parıltılı kavisleri, her hareketinizde ışıkla dans ederek büyüleyici bir yansıma yaratıyor. Modern şıklığı ve özgünlüğü bir arada arayan kadınlar için özel bir dokunuş.