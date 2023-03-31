0.11 Karat Pırlanta Yunus Kolye T1884 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.24 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle İnce Zariflik ile Pırlanta Yunus Kolye| Lizay, zarafetin ve inceliğin simgesi olan bu pırlanta yunus kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Lizay kalitesi ve ifadesiyle, bu muhteşem kolye her anınıza zarafet katmaya hazır.