0.29 Karat Pırlanta Beştaş Küpe T2180 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Beştaş Küpe, zarif ve şık bir görünüm sunan bir mücevherdir. Bu küpeler, yüksek kaliteli pırlantalarla tasarlanmış olup, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Zarafetinizi ve şıklığınızı vurgulamak için mükemmel bir seçimdir.