DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

ÇOCUK KÜNYESİ

       

Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  K013489
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye
34.204 TL
34.204 TL
Sepete Ekle
11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344761
Altın Çocuk Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Desenli Bileklik
47.872 TL
47.872 TL
Sepete Ekle
15.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K015453
Altın Motosiklet Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Motosiklet Çocuk Künye
33.728 TL
33.728 TL
Sepete Ekle
11.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K015511
Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye
42.228 TL
42.228 TL
Sepete Ekle
14.076 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K015454
Altın Araba Desenli Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Araba Desenli Çocuk Künye
34.000 TL
34.000 TL
Sepete Ekle
11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K014712
Altın Renkli Papatya Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Renkli Papatya Çocuk Künye
40.052 TL
40.052 TL
Sepete Ekle
13.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007481
Altın Mavi Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Çocuk Künye
17.680 TL
17.680 TL
Sepete Ekle
5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K008887
Altın Çiçek Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Çocuk Künye
17.680 TL
17.680 TL
Sepete Ekle
5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013383
Altın Nazar Boncuklu Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Künye
22.236 TL
22.236 TL
Sepete Ekle
7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K014095
Altın Denizci Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Denizci Çocuk Künye
51.204 TL
51.204 TL
Sepete Ekle
17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010225
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
10.472 TL
10.472 TL
Sepete Ekle
3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010074
Altın Araba Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Araba Çocuk Bileklik
36.584 TL
36.584 TL
Sepete Ekle
12.195 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010038
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
33.048 TL
33.048 TL
Sepete Ekle
11.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B248637
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik
19.244 TL
19.244 TL
Sepete Ekle
6.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007485
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye
20.468 TL
20.468 TL
Sepete Ekle
6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010092
Altın Denizci Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Denizci Çocuk Künye
34.000 TL
34.000 TL
Sepete Ekle
11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K009790
Altın Uğur Böceği Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Çocuk Künye
18.904 TL
18.904 TL
Sepete Ekle
6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010087
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
25.704 TL
25.704 TL
Sepete Ekle
8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013488
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
24.684 TL
24.684 TL
Sepete Ekle
8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010240
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
48.212 TL
48.212 TL
Sepete Ekle
16.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010073
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
35.428 TL
35.428 TL
Sepete Ekle
11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B256765
Altın Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Bileklik
39.372 TL
39.372 TL
Sepete Ekle
13.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K008920
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
19.244 TL
19.244 TL
Sepete Ekle
6.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K009521
Altın Yelken Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Yelken Çocuk Bileklik
34.000 TL
34.000 TL
Sepete Ekle
11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010083
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye
38.352 TL
38.352 TL
Sepete Ekle
12.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010084
Altın Kelebek Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Künye
32.844 TL
32.844 TL
Sepete Ekle
10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L017834
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye
64.464 TL
64.464 TL
Sepete Ekle
21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007501
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
35.088 TL
35.088 TL
Sepete Ekle
11.696 TL x 3 Taksit

Bebek künyeleri, zarif detayları ve anlam yüklü tasarımlarıyla dikkat çeken, özenle seçilmiş mücevherler arasında yer alır. Her biri, bebeğinizin ilk anılarında kalıcı bir iz bırakacak kadar değerlidir. Altının ışıltısı ile bezenmiş şık aksesuarlar hem estetik bir güzellik sunar hem de bebeğinize olan sevginizin somut bir ifadesi olur. Lizay Pırlanta’nın ustaları tarafından titizlikle hazırlanan bebek künyeleri, her santimiyle özeni hissettirir. İster sade bir zarafet ister bebeğinizin ismini taşıyan özel bir tasarım arayın, Lizay Pırlanta’nın bebek künyesi koleksiyonunda özgün seçenekleri bulabilirsiniz.

Bebek Künyesi Nedir?

Bebek künyesi, bebeğinizin bileğine takılacak boyutlarda tasarlanan ona özel anlam taşıyan, özenle tasarlanmış mücevherlerdir. Bebeklerin hassas ciltleri göz önünde bulundurularak kaliteli ve hipoalerjenik malzemelerden üretilir. Bebeğinizin ismini, doğum tarihini veya anlamlı bir sembolü künye üzerine işletebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın bebek künyeleri ile her anı özel kılmanın ve bebeğinize ömür boyu saklayabileceği bir armağan vermenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz.

Bebek Künye Modelleri

Hem estetik bir duruş hem de sembolik anlamlar taşıyan bebek künyeleri çeşitli tasarım detayları içerir. Uğur böceğinden nazar boncuğuna, çiçekten arabaya kadar geniş bir yelpazede sunulan künyeler arasından kişiselleştirilmiş tercihler yapabilrsiniz. Dilerseniz bileklik ile kombinleyerek anne bebek uyumlu takılar kullanabilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın cilt dostu modelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Uğur böcekli künyelerin, sevimli sembolüyle bebeğinizin hayatına şans getirileceğine inanılır. Kırmızı ve siyah detaylarla süslenmiş uğur böcekli künye, dikkat çekici bir aksesuar olarak tercih edilir.

  • Yıldızlı künyeler, bebeğinizin parlak geleceğini temsil etmesi için tercih edilir. Altın detaylarla işlenmiş yıldız figürleri hem sade hem de gösterişli tasarımlarıyla anne-babaların favorileri arasındadır.

  • Çiçekli künyeler, doğanın güzelliğini bebeğinizin bileğine taşır. İnce detaylarla süslenmiş çiçek motifleri özellikle kız bebekler için şirin bir hediye olarak öne çıkar. Çeşitli renkler içinden size uygun modeli tercih edebilirsiniz.

  • Bebeği kötü enerjilerden koruma amacıyla tercih edilen nazarlıklı künyeler, geleneksel bir sembol taşır.

  • Arabalı künyeler özellikle erkek bebekler için tercih edilen eğlenceli bir tasarımdır. Minik araba figürleriyle süslenmiş model hem enerjik hem de sevimli bir görünüm sunar.

Bebek Künyesi Üzerine Yazılabilecek Bilgiler

Bebek künyeleri hem şıklığı hem de taşıdığı anlamlarla bebeklerin zarif bileklerini süsleyen özel aksesuarlardır. Künyeler üzerine işlenebilecek detaylar, onları sıradan bir takıdan çok daha fazlası haline getirir. Künyeye bebeğin doğum tarihinin işleyerek önemli anı ölümsüzleştirebilir, her zaman hatırlanacak bir hatıra yaratabilirsiniz. Maşallah yazılı künye, bebek künyelerinde sıkça tercih edilen bir başka detaydır. Geleneksel olarak bebekleri nazardan koruma inancıyla kullanılan bu ifade, künyeye manevi bir boyut katar.

İsimlerin künyelere işlenmesi de oldukça yaygındır. Bebeğin adı, zarif aksesuarın kişiselleştirilmesinde en yaygın tercih edilen detaylardan biridir. Bebeğin adının yanı sıra anne ve babanın isimleri de künyeye işlenebilir. Aile bağını simgeleyen isimlerin arasına kalp motifleri çizdirebilirsiniz. Ek olarak sadece isimlerin baş harflerinin işleyerek minimalist bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Bebek künyeleri, isme özel sembollerle daha da kişiselleştirilebilir. Örneğin, adı Deniz olan bir bebeğe dalga sembolü ekleyerek künyeyi daha benzersiz kılabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş bir künye uyumlu yaka iğnesi modelleriyle bebekle özdeşleşen bir simgeye dönüşür. Bu tür semboller, künyeyi sadece bir takı olmaktan çıkarıp anlam yüklü bir aksesuar haline getirir.

Bebek Künyesi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebek künyesi seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta bulunur. İlk olarak, künyenin malzemesi büyük bir önem taşır. Bebeklerin cildi hassas olduğundan alerji yapmayan, kaliteli malzemelerden üretilmiş bir künye tercih edebilirsiniz. Altın bebek künyesi ile hem uzun ömürlü hem de sağlıklı bir tercih yapabilirsiniz.

Bebeğinizin bileğine tam oturacak, ne çok sıkı ne de çok bol olacak bir ölçü seçmeniz önemlidir. Ayarlanabilir künye modelleri, bebeğin büyümesiyle birlikte kullanmaya devam edilebilmesi açısından pratik bir seçenek olarak tercih edebilirsiniz. Ek olarak künyenin tasarımını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Keskin kenarları olmayan, yuvarlak hatlara sahip ve bebeğin rahat hareket etmesini engellemeyecek bir tasarım tercih ederek güven içinde kullanabilirsiniz.

Bebekler, çevrelerindeki her şeyi keşfetmeye meraklı oldukları için künyenin sağlam bir kilitleme mekanizmasına sahip olması gerekir. Kolyelerin ve diğer takıların aksine, künyenin kolayca çıkmaması ve bebeğin ağzına götürebileceği küçük parçalar içermemesi büyük önem taşır. Güvenli bir kilitleme sistemi hem bebeğin hem de ebeveynlerin huzurunu sağlar.

Bebek künyeleri; kullanılan malzeme, işçilik kalitesi ve tasarım özelliklerine göre geniş bir fiyat aralığında yer alır. Altın gibi değerli metallerden yapılan künyeler, daha farklı fiyat etiketlerine sahiptir. Hem bütçenize uygun hem de estetik zevkinizle uyumlu künye seçerek değerli bir hatıra yakalayabilirsiniz.

Bebek künyeleri, bebeklerinizin zarif bileklerini süslemek ve onlara anlamlı bir hatıra bırakmak için eşsiz bir seçimdir. Lizay Pırlanta’da isim gravürlerinden kişiselleştirilmiş sembollere kadar pek çok farklı tasarım bulabilirsiniz. Kaliteli malzemelerden üretilmiş, özenle işlenmiş bu künyelerle çocuklarınıza ömür boyu saklayıp ileri nesillere aktarabileceği özel takılar bırakabilirsiniz.

Hangi Bebek Künyeleri Modelleri En Çok Tercih Ediliyor?
Bebek künyelerinde genellikle sade ve şık tasarımlar tercih edilir. Altın veya gümüş materyal kullanımı yaygındır. Ayrıca, bebeklerin ismi veya doğum tarihi gibi kişisel bilgilerle özelleştirilebilen modeller de popülerdir. Minik taşlar veya sembollerle süslenen tasarımlar da ilgi görmektedir.
Bebek Künyeleri Hediye Olarak Tercih Edilir Mi?
Evet, bebek künyeleri çok tercih edilen bir hediye seçeneğidir. Özellikle doğum, bebekshower, veya ilk yaş günlerinde anlamlı ve kalıcı bir hediye olarak verilebilir. Kişiye özel tasarımlar, hediye edilen bebeğin ailesi için özel bir anlam taşır.
Bebek Künyesi Bakımı Nasıl Yapılır?
Bebek künyesini temiz tutmak için ılık su ve nazik sabun kullanabilirsiniz. Yumuşak bir bezle kurulayarak çizilmesini önleyin. Kimyasal temizlik ürünlerinden kaçının. Bebeğin cildine zarar vermemesi için künyeyi sık sık kontrol edin ve kullanmadığı zamanlarda güvenli bir yerde saklayın.
DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium