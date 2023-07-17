3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe T3767 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 3.37 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık pırlanta fancy taşlı küpe, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. İnce detayları ve zarafeti ile dikkat çeken bu küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Siz de stilinize zarafet katmak ve göz alıcı bir görünüm elde etmek için bu eşsiz küpeyi tercih edebilirsiniz.