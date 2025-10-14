Altın Taşlı Mekik Yüzük
Ürün Kodu : R159963
%0
22.848 TL
22.848 TL
PEŞİN FİYATINA 7.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Mekik Yüzük T7476
Altın, 14 Ayar, 2,34 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mekik formundaki bu altın yüzük, taş detaylarıyla zarif bir ışıltı sunar. İnce ve şık tasarımı sayesinde hem günlük kullanıma hem de özel anlara kolaylıkla uyum sağlar. Hafif yapısıyla rahat kullanım sağlayan, her stile zarafet katan bir aksesuardır.
Altın Taşlı Mekik Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,34 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş esnasında yüzük ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı ölçü talepleriniz için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Taşlı Mekik Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Mekik Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.848 TL
22.848 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N166476
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık
%0
179.248 TL
179.248 TL
Ürün Kodu : B348308
Altın Üçgen Taşlı Bileklik
%0
73.168 TL
73.168 TL
Ürün Kodu : E1134605
Altın Markiz Küpe
%0
27.540 TL
27.540 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL