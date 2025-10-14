Altın Taşlı Mekik Yüzük T7476 Altın, 14 Ayar, 2,34 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mekik formundaki bu altın yüzük, taş detaylarıyla zarif bir ışıltı sunar. İnce ve şık tasarımı sayesinde hem günlük kullanıma hem de özel anlara kolaylıkla uyum sağlar. Hafif yapısıyla rahat kullanım sağlayan, her stile zarafet katan bir aksesuardır.