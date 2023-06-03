1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe T3696 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.81 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.76 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.52 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Yaratıcılık ile tasarlanan Lizay Pırlanta Pırlanta Safir Küpe, zarafetin ve lüksün simgesidir. Bu muhteşem takı parçası, safir ve pırlantanın mükemmel uyumunu bir araya getirerek göz kamaştırıcı bir görünüm sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu eşsiz küpeyi tercih edebilirsiniz.