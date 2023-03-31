Altın Top Üç Renkli Halka Küpe T2002 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 3.38 gr



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Bu altın renkli halka küpe, aşkı temsil ediyor. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, sevgi dolu bir hediye seçeneği olabilir. Aşkınızı ifade etmek veya sevdiğiniz kişiye özel bir jest yapmak için ideal bir seçimdir. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu küpe, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Aşkı simgeleyen bu özel küpe ile sevginizi göstermek için şimdi satın alabilirsiniz.