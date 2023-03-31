Altın Üç Renkli Top Kelepçe T632 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 4.72 gr



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Minimalizmle modern şıklık ifadesini yansıtan altın renkli top kelepçe, stilinizi tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Bu şık ve zarif kelepçe, minimalist tasarımıyla her türlü kıyafete uyum sağlar. Altın rengi ise, her zaman şıklığın simgesi olarak öne çıkar. Sade ve zarif bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek olan altın renkli top kelepçe, tarzınıza sofistike bir dokunuş katacaktır.