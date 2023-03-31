Altın Üç Renkli Top Kelepçe T632

Altın Üç Renkli Top Kelepçe
Ürün Kodu : L018552
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48.756 TL
48.756 TL
PEŞİN FİYATINA 16.252 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üç Renkli Top Kelepçe T632Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 4.72 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimalizmle modern şıklık ifadesini yansıtan altın renkli top kelepçe, stilinizi tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Bu şık ve zarif kelepçe, minimalist tasarımıyla her türlü kıyafete uyum sağlar. Altın rengi ise, her zaman şıklığın simgesi olarak öne çıkar. Sade ve zarif bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek olan altın renkli top kelepçe, tarzınıza sofistike bir dokunuş katacaktır.
Altın Üç Renkli Top Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.72 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Üç Renkli Top Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Üç Renkli Top Kelepçe, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Üç Renkli Top Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 16.252 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.756 TL
48.756 TL
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