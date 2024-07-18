2.45 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük T5086 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.62 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Natural Yarı Değerli Taş

Ağırlık : 1.83 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı renklerin ihtişamıyla bütünleşen bu özel tasarım, cesur ve iddialı stil sahipleri için mükemmel bir tercih sunar. Işıltılı detaylar, her ortamda dikkat çekmenizi sağlar ve şıklığınızdan ödün vermeden tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olur.