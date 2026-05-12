0.12 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Kolye T10184 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.02 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.12 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın zamansız ışıltısını klasik bir formda buluşturan 0.12 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Kolye, zarif görünümüyle dikkat çekiyor. Yuvarlak tasarımın dengeli estetiği, ışığın her açıdan etkileyici şekilde yansımasını sağlıyor. Hem günlük stilin hem de özel anların vazgeçilmez tamamlayıcılarından biri olmaya adaydır. Gerçek zarafet, yıllar geçse de değerini kaybetmeyendir.