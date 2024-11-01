1.62 Karat Pırlanta Baget Küpe T5254 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kendine özgü taş dizilimi ve net çizgileriyle öne çıkan bu tasarım, klasik baget formunun modern bir yorumudur. Her anınıza zarif bir şıklık katmak için ideal bir parçadır.