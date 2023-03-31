Altın Tamtur Yüzük T2724 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.92 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif bir görünümü tamamlayan Altın Tamtur Yüzük, şıklığınızı ve tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir seçenektir. Kaliteli malzemelerden üretilen bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Estetik detayları ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Altın Tamtur Yüzük, her yaşa ve her tarza uyum sağlayan bir parçadır. Kendinizi özel hissetmek ve stilinizi vurgulamak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.