0.45 Karat Pırlanta Baget Yüzük T408 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.56 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ustalıkla tasarlanmış, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan pırlanta baget yüzük, size özel bir parça. Bu benzersiz yüzük, her anınıza değer katacak ve tarzınızı tamamlayacak. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve kendinizi özel hissedin.