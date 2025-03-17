Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe T5431 Altın, 14 Ayar, 2.40 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe, zarif kalp tasarımı ve beyaz mineli detaylarıyla şıklığı ve sadeliği bir araya getiriyor. Modern ve romantik dokunuşuyla her yaşa hitap eden bu özel tasarım, günlük kombinlerinize zarif bir ışıltı katarken, özel anlarınız için de anlamlı bir aksesuar sunuyor.