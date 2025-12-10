0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9388 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın en saf halini küçük bir mucize gibi boynunuzda taşıyın. Bu naif tasarım, pırlantanın doğal ışıltısını ön plana çıkarırken zarafeti en sade formuyla sunuyor. Hem tek başına hem de diğer kolyelerle kombinlemek için ideal, minimal bir lüks arayanların favorisi.