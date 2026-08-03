Altın Desenli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335118
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39.304 TL
39.304 TL
PEŞİN FİYATINA 13.101 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Kadın Alyans T10720
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 3.24 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının asaletini zarif desen detaylarıyla buluşturan erkek alyansı, zamansız bir estetik sergiliyor. Kaliteli işçiliği ve konforlu yapısıyla aşkınızı ömür boyu simgeleyin.
Altın Desenli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 13.101 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.304 TL
39.304 TL
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