0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye
Ürün Kodu : DN36927
%0
35.880 TL
35.880 TL
PEŞİN FİYATINA 11.960 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye T10426
Rose Altın, 14 Ayar, 2,35 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgileriyle öne çıkan bu üç taşlı kolye, minimal tasarım anlayışını güçlü bir karakterle buluşturuyor. Siyah taş detayları, sade formuna sofistike bir hava katarken zarif yapısı günlük kullanımda konfor sağlıyor. Tek başına etkileyici olduğu kadar katmanlı kombinlerde de dikkat çekici bir görünüm sunuyor.
0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.960 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.880 TL
35.880 TL
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