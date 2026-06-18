0.09 Karat Siyah Taşlı Tria Kolye T10426 Rose Altın, 14 Ayar, 2,35 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgileriyle öne çıkan bu üç taşlı kolye, minimal tasarım anlayışını güçlü bir karakterle buluşturuyor. Siyah taş detayları, sade formuna sofistike bir hava katarken zarif yapısı günlük kullanımda konfor sağlıyor. Tek başına etkileyici olduğu kadar katmanlı kombinlerde de dikkat çekici bir görünüm sunuyor.