1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye T1759 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.80 Karat

Kesim : Radyant



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve şık bir stile sahip olan Lizay markasının pırlanta safir kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım kolye, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu eşsiz Lizay kolyeyi tercih edebilirsiniz.