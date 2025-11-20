Altın Taşlı Ayak İzi Kolye T9314 Altın, 14 Ayar, 2.02 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

En değerli adımları temsil eden ayak izi formu, pırlantaların ışıltısıyla boynunuzda duygusal bir hikayeye dönüşüyor. Altının sıcaklığı ve taşların parıltısı, bu narin tasarımı hem anlamlı hem de son derece zarif kılıyor. Her bakışta sıcak bir his uyandıran bu parça, şıklığınızın en duygusal tamamlayıcısı.