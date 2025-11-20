Altın Taşlı Ayak İzi Kolye
Ürün Kodu : N153249
%0
19.720 TL
19.720 TL
PEŞİN FİYATINA 6.573 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye T9314
Altın, 14 Ayar, 2.02 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
En değerli adımları temsil eden ayak izi formu, pırlantaların ışıltısıyla boynunuzda duygusal bir hikayeye dönüşüyor. Altının sıcaklığı ve taşların parıltısı, bu narin tasarımı hem anlamlı hem de son derece zarif kılıyor. Her bakışta sıcak bir his uyandıran bu parça, şıklığınızın en duygusal tamamlayıcısı.
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.02 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Ayak İzi Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Ayak İzi Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.573 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.720 TL
19.720 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : B292919
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
%0
30.872 TL
30.872 TL
Ürün Kodu : S009957
Altın Bebek Yaka İğnesi
%0
24.140 TL
24.140 TL