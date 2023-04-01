Altın Kalp Çocuk Küpe T3584 Altın, 8 Ayar, 1.13 gr



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Altın kalpli çocuk küpe, estetik uyumuyla dikkat çeken bir aksesuardır. Şık ve zarif tasarımıyla her yaş grubuna hitap ederken, altın kalp detayıyla da sevgi ve şefkat duygularını simgeler. Bu özel küpe ile çocuğunuzun güzelliği ve masumiyeti ön plana çıkacak. Estetik uyumuyla her kıyafete kolaylıkla kombinlenebilen bu küpe, çocuğunuzun tarzını tamamlarken ona özgüven ve mutluluk katacaktır.