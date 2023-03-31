0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük T3188 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.15 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern zarafetin ifadesi olan Pırlanta Baget Safir Yüzük, Inka motifleriyle süslenmiştir. Şıklığı ve estetiği bir araya getiren bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek için mükemmel bir seçimdir.