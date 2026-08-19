Altın Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M337326
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%0
37.536 TL
37.536 TL
PEŞİN FİYATINA 12.512 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kadın Alyans T10894
14 Ayar, Altın, 3.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sevginin en ışıltılı ifadesi, narin taşların ve altının zamansız sıcaklığıyla parmağınızda canlanıyor. Altın Taşlı Kadın Alyans, aşkınızı taçlandıran zarafet dolu bir ışık şiiri.
Altın Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 12.512 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.536 TL
37.536 TL
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