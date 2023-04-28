1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR101012
%0
38.352 TL
38.352 TL
PEŞİN FİYATINA 12.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük T3616
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.11 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 1.09 Karat
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay'ın şıklığın özünü yansıtan muhteşem tasarımıyla pırlanta yakut yüzük, göz kamaştıran bir seçenek Bu eşsiz parça, zarafeti ve kalitesiyle herkesin ilgisini çekecek. Şıklığına önem verenler için ideal bir seçim olan bu yüzük, tarzınızı tamamlayacak.
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.30 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 1.20 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta ve zümrüt taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan zümrüt taşlar tamamen doğaldır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.352 TL
38.352 TL
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