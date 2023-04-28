1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük T3616 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.09 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın şıklığın özünü yansıtan muhteşem tasarımıyla pırlanta yakut yüzük, göz kamaştıran bir seçenek Bu eşsiz parça, zarafeti ve kalitesiyle herkesin ilgisini çekecek. Şıklığına önem verenler için ideal bir seçim olan bu yüzük, tarzınızı tamamlayacak.