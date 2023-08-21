Altın Taşlı Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu T4018 Altın, 14 Ayar, 2.13 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu altın taşlı kuzey yıldızlı kolye ucu, modern ve estetik bir tasarıma sahiptir. Şıklığıyla dikkat çeken bu kolye ucu, her tarza uyum sağlayacak ve herhangi bir kıyafeti tamamlayacak bir parçadır. Altın taşlarıyla süslenmiş olan bu kolye ucu, zarif ve göz alıcı bir görünüm sunar. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu kolye ucu, herhangi bir takı koleksiyonuna mükemmel bir ek yapacaktır.