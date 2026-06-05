0.33 Karat Pırlanta Ok Detaylı Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : DR186364
%0
50.760 TL
50.760 TL
PEŞİN FİYATINA 16.920 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.33 Karat Pırlanta Ok Detaylı Taşlı Yüzük T10261
Rose Altın, 14 Ayar, 2.76 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.33 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Ok motifi altında bir iç amaç vardır—yön belirlemek, hedefe doğru ilerleme. Detayına gömülü bu sembolizm, göz kamaştıran parlaklıkla maskelenir. Bilirsiniz ki en güçlü niyetler, sessiz ilan edilir.
0.33 Karat Pırlanta Ok Detaylı Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.920 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.760 TL
50.760 TL
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