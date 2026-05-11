Altın Fuşya Taşlı Üçgen Trend Bileklik T10097 Altın, 14 Ayar, 7,52 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı fuşya tonlarının enerjisini modern çizgilerle bir araya getiren bu bileklik, stilinize güçlü bir karakter katıyor. Üçgen formun çağdaş görünümü, taşların ışıltısıyla daha da etkileyici hale geliyor. Renkli ve özgün tasarımlardan hoşlananlar için dikkat çekici bir seçimdir.