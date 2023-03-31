Altın Üç Yıldızlı Kolye T1495 Altın, 14 Ayar, 1.15 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Özgün şıklığı ve zarafeti bir araya getiren Lizay Pırlanta, Altın Yıldız Kolye ile göz kamaştıran bir seçenek sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu eşsiz tasarıma göz atabilirsiniz.