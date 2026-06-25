Altın Göz Kolye
Ürün Kodu : N178659
%0
7.616 TL
7.616 TL
PEŞİN FİYATINA 2.539 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Göz Kolye T10471
Altın, 14 Ayar, 0.78 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz motifiyle tasarlanan bu minimal kolye, anlamlı sembolizmini modern çizgilerle buluşturuyor. Zarif formu ve altının sıcak ışıltısı sayesinde tek başına dikkat çeken sade bir şıklık sunuyor. Günlük stilinize karakter kazandırırken farklı kolyelerle birlikte de estetik bir görünüm oluşturuyor. Anlamını taşıyan tasarımlar, modanın ötesinde yaşar.
Altın Göz Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.539 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.616 TL
7.616 TL
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