Altın Taşlı Külçe Kolye Ucu T9326 Altın, 14 Ayar, 1.77 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gücün ve değerin sembolü olan külçe formu, altın işçiliği ve taş detaylarıyla yeniden yorumlanıyor. Modern ve maskülen bir dokunuşu feminen bir zarafetle harmanlayan bu parça, stilinde alışılmışın dışında ve güçlü bir duruş sergilemek isteyenler için benzersiz.