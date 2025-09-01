Altın Top Kaburga Kelepçe
Ürün Kodu : L028363
%0
151.028 TL
151.028 TL
PEŞİN FİYATINA 50.343 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Kaburga Kelepçe T5992
Altın, 14 Ayar, 15,44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kaburga formunda tasarlanan bu top kelepçe, modern ve güçlü çizgisiyle öne çıkar. Hem günlük hem özel günlerde sofistike bir şıklık sunar.
Altın Top Kaburga Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 15,44 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Top Kaburga Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın kelepçeleri temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken, spor yaparken ve kozmetik ürünleri gibi kimyasallar kullanılırken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Top Kaburga Kelepçe, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Top Kaburga Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 50.343 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
151.028 TL
151.028 TL
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