2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye T3765 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.98 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 2.71 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Fancy Taş kolye, şık minimalizm ve ince dokunuşlarla tasarlanmıştır. Eşsiz ve zarif bir görünüm sunan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak özel bir aksesuardır. Pırlantanın ışıltısıyla taçlandırılan renkli taşlar, bu kolyeyi benzersiz kılar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.