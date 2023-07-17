2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
Ürün Kodu : DN60832
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17.184 TL
17.184 TL
PEŞİN FİYATINA 5.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye T3765
Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.98 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.03 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Fancy
Ağırlık : 2.71 Karat
Kesim : Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu Pırlanta Fancy Taş kolye, şık minimalizm ve ince dokunuşlarla tasarlanmıştır. Eşsiz ve zarif bir görünüm sunan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak özel bir aksesuardır. Pırlantanın ışıltısıyla taçlandırılan renkli taşlar, bu kolyeyi benzersiz kılar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.98 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Kolyede pırlanta taşlar 0.03 karat ağırlığında,F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal fancy taş ise 2.71 karat ağırlığındadır.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.184 TL
17.184 TL
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