1.20 Karat Pırlanta Baget Küpe T363 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.77 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve Zarafetin mükemmel birleşimi olan pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve şık küpeler, herhangi bir görünümü mükemmelleştirecek. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu küpeler, her kadının hayalindeki takı parçası olabilir. Şıklığınızı ön plana çıkaracak bu küpelerle her anı özel kılın.